Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 01.04.2023, kam es gegen 12:25 Uhr in der Moltkestraße im Saarbrücker Stadtteil Alt-Saarbrücken zu einem Unfallgeschehen, bei dem der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Pkw unerkannt flüchtete. Der Unfallverursacher überholte verbotswidrig an einer Engstelle, wodurch der entgegenkommende Fahrer eines 5er BMWs ausweichen musste und hierdurch mit einem parkenden Pkw kollidierte. Bei dem Pkw des flüchtigen Unfallverursachers handelt es sich um einen dunklen Daihatsu. Wer Angaben zum geflüchteten Pkw oder zum Fahrer oder der Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321/233 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell