Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Betrug in mehreren Fällen

Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Am 19.10.2022 kaufte ein bislang unbekannter Täter in insgesamt fünf Fällen Tabakwaren an unterschiedlichen Tankstellen im Bereich Saarbrücken ein. Diese zahlte er mittels Smartphone, nachdem er zuvor auf unbekannte Weise die Zugangsdaten zu den Payback-Konten der Geschädigten erlangt hatte. Die Beträge für die eingekauften Tabakwaren wurden demnach im Nachgang vom Guthaben der Payback-Konten der Geschädigten abgebucht. Insgesamt entstand durch die Taten ein Schaden von knapp 500 Euro.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem, in einer der Tankstellen videografierten, Mann verfügt.

Personenbeschreibung des Täters:

männlich, ca. 20 Jahre, kurze schwarze Haare, schlank, Oberlippenbart, blaue Jeans, schwarzer Kapuzen-Pullover der Marke "Nike".

Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen? Hinweise zur Person bitte an den Kriminaldienst Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681/9321491

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell