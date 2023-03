POL-SBR-STADT: Verfolgungsfahrt in Saarbrücken Burbach

Saarbrücken (ots) - Am Montag, dem 27.03.2023, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Unfallgeschehen in der Saarbrücker Straße in Brebach. Hierbei rannte ein dort wohnhafter 3-jährige Junge zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße und wurde vom Fahrzeug einer 56-jährigen Frau aus Saarbrücken erfasst. Das Kind wurde nach jetzigem Ermittlungsstand vermutlich nur ...

