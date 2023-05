Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag zur Personensuche Hungenroth

Hungenroth (ots)

Gegen 05:50 Uhr kam es in der Ortslage Hungenroth zu einem Verkehrsunfall durch einen alleinbeteiligten Motorradfahrer. Dieser verlor auf der Rhein-Mosel-Straße in Fahrtrichtung Dörth aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit der Wand eines Wohnhauses. Das Krad wurde stark beschädigt, der Fahrer verletzt. Eintreffende Rettungskräfte konnten lediglich das Fahrzeug feststellen, der Fahrer war geflüchtet. Der 19-jährige aus der Region konnte jedoch nach knapp anderthalbstündiger Suche noch in der Ortslage aufgegriffen und einer adäquaten Behandlung zugeführt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Motiv der Flucht dauern an.

