POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 12.05.2023- 14.05.2023

Andernach (ots)

Andernach: - Verkehrskontrollen -

Am 12.05.2023, in der Zeit von 15:00- 16:30 Uhr, wurde durch Beamte der PI Andernach eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Aktienstraße in Andernach durchgeführt. Hier mussten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, da ein Verkehrsteilnehmer sich während der Fahrt nicht auf den Verkehr, sondern auf sein Handy konzentrierte und ein Verkehrsteilnehmer sein Kind nicht anschnallte. Auch mussten Verwarngelder, u.a. wegen nicht vorschriftsmäßiger Sicherung der Ladung ausgesprochen werden. Am 12.05.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 42-jähriger Andernacher auf seinem E-Scooter kontrolliert. Da der E-Scooter nicht versichert war, musste der Fahrer sein Gefährt nach Hause schieben. Weiterhin wurde ein Strafanzeige wegen des Verstoßes Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Bei einem weiteren 34- jährigen Fahrer eines E-Scooter`s wurden am 13.05.23 drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt und deshalb eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Am gleichen Tag, gegen 10:34 Uhr, wurde im Bereich der Koblenzer Straße festgestellt, wie eine 56-jährige das Rotlicht einer Ampel missachtete und trotzdem den Kreuzungsbereich noch passierte. Die Fahrerin muss nun mit einem Punkt in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. Am 14.05.2023, gegen 08:00 Uhr, wurde eine Radfahrerin von Beamten angesprochen, die ihr Handy während der Fahrt vor ihr Gesicht hielt. Da sie offensichtlich nicht auf die Beamten reagierte, weil sie so vertieft auf ihr Handy schaute, wurde sie kurz verfolgt und erneut angesprochen. Auch gegen diese Dame wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und sie bezahlte vor Ort ihre Verwarnung. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden in diesem Bereich weiterhin verstärkt Kontrollen durch hiesige Dienststelle durchgeführt.

Andernach, Miesenheim: Feuerwehr Miesenheim sorgt für freie Fahrt:

13.05.23, 14:00 Uhr, Fahr- / Wirtschaftsweg an der Nette: Steht ein Baum ganz still und stumm. Fällt plötzlich um. Kommt leider niemand um den Baum herum. Da eilt die Feuerwehr herbei und macht die Wege wieder frei.

Andernach, Breite Straße:

Hiesige Dienststelle wurde am 13.05.2023, gegen 18:42 Uhr, eine betrunkene Person gemeldet, die unsicher hin und her gehen würde. Der 37- jährige konnte angetroffen werden. Das Ergebnis des Alkoholtests bei der Person betrug über vier Promille. Aufgrund des Alkoholwertes wurde er einem Arzt vorgestellt.

Am 14.05.2023, gegen 04:30 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine Ruhestörung, ausgehend von grölenden Jugendlichen, im Bereich der Breite Straße in Andernach informiert. Diese sollen auch gegen Gegenstände schlagen. Vor Ort konnten drei 16- 21- jährige angetroffen werden. Diese wurden zur Ruhe ermahnt und nach Personalienfeststellung entlassen.

Kruft, Auf`m Schild: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol:

Am 12.05.23, gegen 23: 30 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall in der o.g. Straße informiert. Die Unfallverursacherin gab an, dass sie von ihrem Handy abgelenkt war, was sie während der Fahrt bediente. Hierbei touchierte sie das geparkte Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der 39- jährigen Unfallverursacherin ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Bei der Verursacherin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Andernach, Stadtgebiet: Taschendiebstahl:

Am 12.05.23, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, wurde der Geschädigten der Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet. Hinweise zu den Tätern gibt es zurzeit keine.

Kaltenengers, Rübenacher Str: Ladendiebstahl im Netto:

Am 13.05.2023, im Zeitraum von 10:30 - 10:40 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter zwei männliche Personen, die mehrere Waren in eine schwarze Tasche packten und anschließend unerkannt aus dem Laden verschwanden. Die Ermittlungen zu den beiden männlichen Personen (hiervon hatte einer eine Halbglatze) dauern an. Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

Andernach, Rheinstraße: Körperverletzung / Beleidigung

Am 14.05.2023, gegen 01:40 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Rheinstraße in Andernach zu einer Körperverletzung und Beleidigung durch einen weiblichen Gast. Die Geschädigte wollte einen verbalen Streit unter Gästen in der Gaststätte schlichten. Hierbei wurde sie von der Beschuldigten mehrfach beleidigt. Eine weitere weibliche Person, die der Geschädigten helfen wollte, wurde von der Beschuldigten angegriffen und büschelweise Haare herausgerissen. Vor Eintreffen der Polizei konnte die Täterin mit ihren beiden Begleitern flüchten.

Weißenthurm, Hauptstraße: Sachbeschädigung an einem Haus

Am 14.05.23, gegen 03:18 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter eine Scheibe an einem Einfamilienhaus beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte das Fenster vermutlich eingeschlagen worden sein.

Wer Hinweise zu den o.g. Taten oder Tatverdächtigen machen kann wird gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden: Kontaktdaten: Tel: 02632- 9210; E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

