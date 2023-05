Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 12.05.2023, 07:00 Uhr bis Sonntag, 14.05.2023, 08:00 Uhr

Bendorf (ots)

Pkw-Fahrer unter Drogen- und Medikamenteneinfluss im Bendorfer Stadtgebiet unterwegs

Am Freitag, dem 12.05.2023, wurde der Polizeiinspektion Bendorf gegen 07:00 Uhr ein BMW-Fahrer gemeldet, welcher in aggressiver und auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet von Bendorf unterwegs sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der BMW-Fahrer im Lohweg in Bendorf angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zuvor wurde dem 32-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Ferner konnte im Rahmen der Durchsuchung des 32-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw - Vallendar, Rheinstraße 112

Am Freitag, dem 12.05.2023, wurde in der Zeit zwischen 05:50 Uhr und 13:10 Uhr auf Höhe der Rheinstraße 112 in Vallendar die Heckscheibe eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkws der Marke Audi eingeschlagen. Die Schadenssumme dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

