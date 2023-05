Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen Bus und Radfahrer

Kaltenengers (ots)

Am 16.05.2023, gegen 17:50 kam es im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/ Mülheimer Straße in Kaltenengers zum Zusammenstoß einer 15 jährigen Radfahrerin mit einem Linienbus. Die 15 Jährige hatte den Kreuzungsbereich passiert und dabei den vorfahrtberechtigten, nahenden Bus übersehen. Trotz eingeleiteter Notbremsung seitens des Busses, kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Bus. Hierbei erlitt die Radfahrerin Schmerzen an der Wade. Durch die Notbremsung des Busses wurde ein weiblicher Fahrgast im Bus gegen eine vor ihr befindliche Plexiglasscheibe gedrückt und erlitt hierbei Kopfschmerzen und ein Hämatom an der Nase. Keine der beiden Verletzten musste im Krankenhaus behandelt werden.

