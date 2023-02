Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Ein ausgelöster Rauchmelder hat wieder Schlimmeres verhindert

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Aufmerksame Nachbarn haben am heutigen Dienstag (07.02) den Warnton eines Heimrauchmelders wahrgenommen und richtigerweise die Hattinger Feuerwehr alarmiert. Diese traf bereits wenige Minuten später an dem Wohn- und Geschäftshaus in der oberen Heggerstraße ein.

Sofort wurden Erkundungsmaßnahmen auf der Vorder- und Rückseite eingeleitet. Von Außen gab es zunächst keine Anzeichen auf ein Brandereignis. Auch im Inneren gab es zunächst keine Anzeichen.

Im weiteren Verlauf der Erkundung konnte die betroffene Wohnung lokalisiert werden. Da niemand die Wohnungstür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur Wohnung. Ein Öffnen mit Spezialwerkzeugen war nicht möglich.

Parallel zu den Maßnahmen im Gebäude bauten weitere Einsatzkräfte einen Löschangriff vor dem Gebäude auf. Auch die Drehleiter wurde in Stellung gebracht.

In der Wohnung konnte eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Ursache war hier ein in Brand geratenes Elektrogerät. Nachdem die Einsatzkräfte das Gerät von weiterem, brennbaren Material entfernt haben, ist es eigenständig erlöschen.

Nach einer abschließenden Kontrolle der Räumlichkeiten wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet und entraucht.

Nach einer Stunde konnten die hauptamtlichen Kräfte den Einsatz erfolgreich beenden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell