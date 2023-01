Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Zweimal "Tier in Notlage"

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Zu zwei tierischen Rettungseinsätzen rückte die Hattinger Feuerwehr am gestrigen Samstag (28.01.) aus.

In einem Ladenlokal auf der Heggerstraße hatte sich eine Katze verirrt und wollte den Laden nicht mehr verlassen. Die Einsatzkräfte der Hauptwache unterstützten das Personal dabei, den Vierbeiner wieder aus dem Laden zu geleiten.

Deutlich aufwändiger gestaltete sich die Rettung eines Hundes auf der Bergstraße. Dieser war mit dem Kopf in einem Gartentor stecken geblieben. Die Öffnung war so eng, dass er aus eigner Kraft nicht wieder frei kam.

Da sich die hauptamtlichen Kräfte noch im Einsatz befanden, wurde der Löschzug Nord alarmiert. Die ersten ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren kurze Zeit nach der Alarmierung vor und betreuten den Vierbeiner.

Eine Rettung war nur mit schwerem Gerät möglich. Zunächst wurde mit einer hydraulischen Schere ein Teil des Tores herausgeschnitten. So konnte das Tier in eine angenehmere Position gebracht werden. Die eigentliche Engstelle wurde dann vorsichtig mit einer Elektrosäge eingeschnitten und geöffnet. So konnte der Hund befreit und unverletzt an seine Besitzer übergeben werden.

Ergänzend zum Löschzug Nord war bei diesem Einsatz auch das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache eingesetzt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell