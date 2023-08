Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Verursacher beschädigt zwei geparkte PKWs, hoher Sachschaden

Traben-Trarbach (ots)

Im Zeitraum Samstag, 29.07.23, 13:00 Uhr bis Sonntag, 30.07.23, 09:30 Uhr kam es in Traben-Trarbach, An der Mosel im Bereich der Moselbrücke zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Dieser dürfte beim Befahren der Straße moselabwärts zunächst ein geparktes Fahrzeug touchiert und dieses auf den daneben parkenden zweiten PKW geschoben haben. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden an den parkenden Fahrzeugen wird auf ca. 11.000EUR geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Fahrzeug der Marke VW (Caddy/Transporter/Crafter), welches an der rechten Fahrzeugseite eine deutliche Beschädigung aufweisen dürfte. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

