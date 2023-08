POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit entwendetem Motorrad

Daun (ots) - Am 30.07.2023 gegen 14:58 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Ulmen mit seinem Personenkraftwagen die B 257 in der Ortslage von Daun. Im Bereich des Kreisverkehrs am Bahnhof bemerkte er plötzlich Qualm aus dem Motorraum. Er hielt an und stellte einen Brand im Motorraum fest. Er konnte glücklicherweise gemeinsam mit einem zufällig anhaltenden Verkehrsteilnehmer den beginnenden Brand mittels Feuerlöscher ablöschen. Im Rahmen der ...

