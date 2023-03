Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/Einbruch in Friseursalon

Coesfeld (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einen Friseursalon in der Olfener Straße. Aus dem Salon stahlen die Unbekannten Wechselgeld und ein Sparschwein. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 05.00 und 07.50 Uhr am Donnerstag (02.03.). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

