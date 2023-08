Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Fahrzeug in Schramberg gerät in Vollbrand (03.08.2023)

Schramberg (ots)

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ist ein Fahrzeug auf der Kreisstraße 5530 zwischen Langenschiltach und St. Georgen in Vollbrand geraten. Ein 30-Jähriger bemerkte an seinem Renault eine Rauchentwicklung und stellte das Auto an der Bushaltestelle "Benzebene" ab. Kurz darauf geriet das Fahrzeug komplett in Brand. Die Feuerwehr St. Georgen war mit 20 Helfern am Einsatzort, konnte aber den Totalschaden nicht verhindern. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

