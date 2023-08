Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Zollhaus) Renitenter Senior verletzt 82-Jährige beim Einkauf

Polizei sucht Zeugen (03.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Seniorin bei einer Auseinandersetzung mit einem älteren Mann am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Harzerstraße. Die Frau sprach den Mann vor der Brotabteilung an und wies ihn auf bestehende Hygienevorschriften hin, die dieser offensichtlich missachtete. Daraufhin stieß der ältere Herr die Seniorin zurück. Sie fiel rücklings auf den Boden und zog sich dabei eine nicht unerhebliche Verletzung zu, die sie später in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Eine jüngere blonde Frau stellte sich noch kurz vor den Mann und sprach ihn an, bevor er seinen Weg fortsetzte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, darunter auch die blonde Frau, die sich dem Mann in den Weg stellte. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell