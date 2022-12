LPI-J: Einbrecher hinterlässt Spuren im Schnee

Jena (ots) - Ein 38-Jähriger wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines Diebstahls. Der Mann hatte seinen Pkw Skoda auf einem Parkplatz am Garagenkomplex "An der Siedlung" in Jena abgestellt. Unbekannte zerstörten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheibe der Fahrertür. Mit einem Griff durch die entglaste Seitenscheibe löste der Dieb die Verriegelung der Motorhaube und baute in weiterer Folge die Batterie des Fahrzeuges aus. Ein ebenfalls am Tatort abgestellter ...

mehr