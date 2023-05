Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Falsche Telefonnummer nach Unfall hinterlassen

Gifhorn (ots)

Auf dem Parkplatz des Kavalierhaus an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn kam es am Mittwoch der vergangenen Woche zu einem Unfall. Der 28-jährige Geschädigte hatte seinen schwarzen Audi A6 gegen 08:00 Uhr abgestellt. Als er gegen 17:00 Uhr wieder losfahren wollte, fand er eine handschriftliche Notiz an der Windschutzscheibe. Darauf war die Aufforderung notiert, eine Mobilfunknummer anzurufen, diese war jedoch nicht vergeben. Durch den Unfall wurde der Audi am Heckstoßfänger beschädigt.

Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die bislang unbekannte Verursacherin bzw. den bislang unbekannten Verursacher. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell