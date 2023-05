Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrer entzieht sich der Kontrolle

Schönewörde (ots)

Zwei Beamte der Polizei Wittingen befanden sich in der Nacht auf den heutigen Dienstag auf einer Streifenfahrt auf der Landesstraße 286. Zwischen Wahrenholz und Schönewörde kam ihnen dabei ein Auto entgegen, die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und wendeten den Funkstreifenwagen. Dies bemerkte der Fahrer des Skodas und beschleunigte die Fahrt. In der Straße Hagenkamp in Schönewörde stiegen die drei Insassen aus dem Auto und entfernten sich zu Fuß. Die Beamten konnten sie jedoch einholen und kontrollieren. Dabei ergab sich der vermeintliche Grund für die Flucht vor der Kontrolle. Dem 22-Jährigen Fahrer wurde Anfang des Jahres die Fahrerlaubnis entzogen. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Zusätzliche Verfahren wurden eingeleitet, da der Mann zunächst falsche Personalien angegeben hatte und im Auto unerlaubt ein Messer mit einer Klingenlänge von fast 20 cm mitgeführt hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell