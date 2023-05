POL-GF: Fahrten ohne Führerschein beendet

Triangel (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Junge schwer verletzt wurde, kam es am gestrigen frühen Abend in Triangel. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen nach, fuhr ein 5-Jähriger gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Grundstück am Birnendamm. Sein Ziel war das gegenüberliegende Grundstück der Eltern. Ein in Richtung Hans-Rimpau-Weg fahrendes Auto fuhr noch an dem Jungen ...

