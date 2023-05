Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach möglicher Auseinandersetzung

Gifhorn (ots)

In der Nacht auf den gestrigen Mittwoch erhielt die Polizei Gifhorn gegen 23:50 Uhr Kenntnis über eine verletzte Person, die sich im Bereich der Limbergstraße in Gifhorn aufhalten sollte. Die Beamten trafen am Ort auf eine Gruppe Männer, ein 25-Jähriger wurde bereits in einem Rettungswagen medizinisch behandelt. Zeitgleich erging an die Wache der Polizei die Information über einen ähnlich verletzten 27-Jährigen, der soeben von einem Angehörigen ins Gifhorner Krankenhaus gebracht worden war. Aufgrund der Gesamtumstände war eine zuvor stattgefundene Auseinandersetzung zwischen einzelnen oder mehreren Personen, bei der es zu den behandlungspflichtigen Verletzungen der beiden Männer kam, nicht auszuschließen. Es wurden noch in der Nacht Vernehmungen durch Beamte des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn durchgeführt. Ein Tatverdacht, der eine Festnahme begründet hätte, ließ sich nicht erhärten. Zum Tatablauf und den Motivlagen können mit Blick auf das angelaufene Ermittlungsverfahren keine weiteren Angaben gemacht werden. Eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Unbeteiligte bestand nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen in dieser Sache. Hinweise zu Personen, Personengruppen oder Fahrzeugen, die sich vor oder gegen Mitternacht im Bereich der Limbergstraße aufgehalten haben, werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell