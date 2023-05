Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (212/2023) 20-Jähriger von mehreren Maskierten in der Goßlerstraße überfallen und beraubt - Mann im Gesicht verletzt, Täter flüchtig

Göttingen (ots)

Göttingen, Goßlerstraße

Dienstag, 2. Mai 2023, gegen 03.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vor einem Wohnhaus in der Goßlerstraße in Göttingen ist nach den bislang vorliegenden Informationen Dienstagnacht (02.05.23) gegen 03.40 Uhr ein Mann von mehreren maskierten Männern überfallen worden. Die etwa 180 bis 185 cm großen, dunkel gekleideten Täter schlugen und traten auf den 20-Jährigen ein und raubten ihm das mitgeführte Geld. Sie sollen anschließend in der Annastraße zu einer weiteren Person in einen mutmaßlich silberfarbenen PKW mit auswärtigem Kennzeichen gestiegen und in Richtung stadteinwärts geflüchtet sein. Bei der Attacke wurde der Göttinger im Gesicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell