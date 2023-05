Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (211/2023) Einbrecher stehlen Drucker und diverse Arbeitsmaschinen aus Lagerhalle in Göttingen - Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Hagenweg

Nacht zu Mittwoch, 3. Mai 2023

GÖTTINGEN (jk) - In der Nacht zu Mittwoch (03.05.23) sind Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle im Göttinger Hagenweg eingedrungen und haben aus dieser u. a. diverse Arbeitsmaschinen, darunter zwei Aufsitzmäher und zwei Handhubwagen, mehrere Wasserfässer sowie eine größere Menge Cannon-Drucker gestohlen. Die entstandene Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell