Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (207/2023) Versuchter Einbruch in Schreibwarengeschäft in Bad Sachsa - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Hindenburgstraße

Nacht zu Mittwoch, 26. April 2023

BAD SACHSA (jk) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte offenbar in der Nacht zum 26. April (Mittwoch) versucht, das Schloss der Eingangstür eines Schreibwaren- und Andenkengeschäftes in der Hindenburgstraße aufzubohren. Ein Eindringen in das Geschäft fand letztlich aus noch unbekannten Gründen nicht statt. Der Betreiber des Ladens wurde durch die auf der Fußmatte liegenden Bruchstücke eines Metallspiralbohrers auf den Einbruchsversuch aufmerksam und informierte die Polizei. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/95 27 90 entgegen.

