POL-GÖ: (205/2023) Unfallflucht in Seulingen: Verkehrsschild umgefahren - Polizei sucht nach beschädigten 3er BMW

Göttingen (ots)

Seulingen, Am Berge / Zum Sportplatz

Samstag, 15. April 2023, gegen 01:30 Uhr

SEULINGEN (as) - Auf der Straße "Am Berge" in Seulingen (Landkreis Göttingen) ereignete sich bereits am frühen Morgen des 15. April 2023 eine Unfallflucht im Einmündungsbereich zur Straße "Am Sportplatz". Neben einem Verkehrszeichen und einem Mülleimer wurde hierbei ein Brückengeländer beschädigt. Der Verursacher entkam unerkannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein BMW gegen 01.30 Uhr in die Straße "Am Berge" ein und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er auf einer angrenzenden Grünfläche mit einem Verkehrszeichen. Dieses knickte in Folge des Aufpralls um und beschädigte ein dahinter befindliches Brückengeländer. Anwohner wurden durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam, konnten aber wenig später kein Fahrzeug mehr feststellen. Der entstandene Gesamtschaden wurde noch nicht abschließend beziffert.

Im Rahmen der Kollision muss der BMW im Bereich seiner Reifen und des Radkastens beschädigt worden sein. Sichergestellte Spuren lassen Rückschlüsse auf einen 3er BMW des Typs E46 als verursachendes Fahrzeug zu, das sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte.

Zeugen des Vorfalls oder sonstige sachdienliche Hinweise, nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/84610 entgegen. Besonders interessiert die Ermittler hierbei, wo ein 3er BMW (E46) mit beschädigten Reifen und Radkasten in Erscheinung getreten ist.

