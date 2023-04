Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (204/2023) Vollsperrung der L 569 aufgehoben

Göttingen (ots)

GEMEINDE GLEICHEN (jk) - Nach dem schweren Verkehrsunfall mit einer Toten und zwei Schwerverletzten am Freitagmorgen (wir berichteten), konnte die Vollsperrung der L 569 am Mittag aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell