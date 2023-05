POL-GF: Geschwindigkeitskontrolle in Ausbüttel

Landkreis Gifhorn (ots) - Brand in Wahrenholz Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 19.05.2023, gegen 23:15 Uhr zunächst der Dachstuhl einer Scheune in Wahrenholz in Brand. In der Folge griff das Feuer auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bewohner angrenzender Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren ...

