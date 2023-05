Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrrad sichergestellt - Eigentümerin bzw. Eigentümer gesucht

Wesendorf (ots)

Beamte der Polizei Wesendorf haben am 13. Mai 2023 in Wagenhoff ein Mountainbike sichergestellt und suchen nun die Eigentümerin bzw. den Eigentümer. Das Rad war an der Wesendorfer Straße ohne eine Sicherung abgestellt. Möglicherweise steht das Rad im Zusammenhang mit den Diebstählen aus Lauben und Schuppen am Wochenende 13./14. Mai (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5510689).

Das Rad ist von der Marke Bulls, Modell Sharptail Street und in weiß lackiert. Der Sattel ist auffällig beschädigt.

Hinweise zu der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer nimmt die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegen.

