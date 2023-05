Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfall

Meine (ots)

Die Polizei Meine sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag der vergangenen Woche ereignete. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 15:00 Uhr mit seinem Pritschenwagen auf der Abbesbütteler Straße in Richtung Abbesbüttel. In Höhe der dortigen Behelfsbushaltestelle lief ein Kind über die Straße, dabei prallte es mit dem Außenspiegel des Pritschenwagens zusammen. Der 55-Jährige hielt umgehend und fragte das Kind, ob alles in Ordnung sei. Dieses bejahte trotz leichter Verletzungen im Gesicht und ging anschließend vom Unfallort weg. Der 55-Jährige zeigte den Unfall bei der Polizei Meine an, diese sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 9123-0 entgegengenommen.

Der Name des Kindes konnte inzwischen ermittelt werden, der Junge war nach dem Unfall direkt nach Hause gegangen. Er war zwar leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus oder zu einem Arzt gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell