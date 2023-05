Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstähle aus Lauben

Wagenhoff, Gamsen und Kästorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Diebstählen aus Lauben, Schuppen und Carports. Dazu begaben sich ein oder mehrere Täter auf Grundstücke an der Westerfeldstraße in Gamsen, der Holzgasse in Kästorf sowie der Wesendorfer Straße und dem Meisenweg in Wagenhoff. Aus den teils unverschlossenen Räumlichkeiten wurden überwiegend Werkzeuge wie Akkuschrauber und Sägen entwendet. Bei einzelnen Taten wurden zuvor auch Türen aufgehebelt. Der Gesamtwert des Diebesguts lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell