POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 19.-21.05.2023

Landkreis Gifhorn (ots)

Brand in Wahrenholz

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 19.05.2023, gegen 23:15 Uhr zunächst der Dachstuhl einer Scheune in Wahrenholz in Brand. In der Folge griff das Feuer auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bewohner angrenzender Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro; zu Personenschäden kam es nicht. Zur Brandbekämpfung waren neben den Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Wesendorf auch die SEG des DRK sowie zwei Mitarbeiter der LSW im Einsatz. Noch in der Nacht nahmen Spezialisten der Gifhorner Polizei vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheits-/Rauschfahrten

Gleich mehrere beeinflusste Fahrzeugführer gingen der Polizei im Landkreis Gifhorn ins Netz.

Am Freitag, 19.05.2023 gegen 23:30 Uhr stoppten Beamte der Polizei Wittingen einen 41-jährigen Quadfahrer auf der Hauptstraße in Parsau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,28 Promille. Folglich wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.

Am Samstag, 20.05.2023 gegen 07:30 Uhr führte eine Streifenbesatzung der Gifhorner Polizei auf der Gifhorner Straße in Wesendorf eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle des 50-jährigen Fahrzeugführers eines VW Touran ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln. Ein folgender Urintest reagierte schließlich auf Cannabisprodukte. Auf Vorhalt räumte der Mann schließlich ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Neben einem empfindlichen Bußgeld muss sich der Mann nun auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Am Samstag, 20.05.2023 gegen 21:40 Uhr stieß eine 60-jährige Frau aus Bremen mit ihrem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen Grundstückzaun in der Bevermühler Straße in Dannenbüttel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten aus Gifhorn eine deutliche "Fahne" bei der Dame fest. Der folgende Atemalkoholtest lieferte schließlich einen Wert von 1,24 Promille. Auch dieser Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Am Sonntag, 21.05.2023 gegen 02:30 Uhr geriet auf der Alten Heerstraße in Wesendorf der 31-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf ins Visier der Beamten der Polizeistation Wesendorf. Auch dieser Mann hatte vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen und "pustete" 1,36 Promille. Bei der folgenden Blutprobe im Gifhorner Klinikum leistet er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der Mann muss sich nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte strafrechtlich verantworten; verletzt wurde niemand.

