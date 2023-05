Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind bei Unfall schwer verletzt

Triangel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Junge schwer verletzt wurde, kam es am gestrigen frühen Abend in Triangel. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen nach, fuhr ein 5-Jähriger gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Grundstück am Birnendamm. Sein Ziel war das gegenüberliegende Grundstück der Eltern. Ein in Richtung Hans-Rimpau-Weg fahrendes Auto fuhr noch an dem Jungen vorbei. Direkt dahinter befand sich ein weiteres Auto, das von einer 40-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen diesem Skoda und dem Fahrrad des Jungen, dieser stürzte und zog sich durch den Unfall eine Kopfverletzung zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für das Kind keine Lebensgefahr. Die 40-Jährige erlitt einen Schock.

Der genaue Unfallhergang ist Teil der von der Polizei Weyhausen geführten Ermittlungen. Hierzu werden Zeugen des Unfalls gesucht, diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 05362 947980 bei der Polizei Weyhausen.

