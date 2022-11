Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterschlagenes Fahrzeug festgestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Vormittag des 21.11.2022 wurde nach Zeugenhinweisen ein in Leipzig unterschlagener Pkw VW am Roßplan festgestellt. Der 48-jährige Tatverdächtige und gleichzeitig Mieter dieses Fahrzeuges wurde ebenfalls angetroffen, sodass die Ermittlugen gegen ihn eingeleitet wurden. Zudem lag gegen den 48-Jährigen ein aktueller Haftbefehl vor, sodass er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Das Fahrzeug konnte schließlich an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell