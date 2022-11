LPI-G: Reifen von Pkw beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: Auf eine Länge von ca. 20 Metern besprühten unbekannte Täter die Fassade mehrerer Garagen mit diversen Buchstaben und verursachten so Sachschaden. Am Samstag (19.11.2022) bemerkten Altenburger Polizeibeamte die Beschädigung und leiteten entsprechende Ermittlungen ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: ...

