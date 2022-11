Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 21.11.2022 wurde auf der B 93, in der Ortslage Zehma, in der Zeit von 07:30-13:00 Uhr, durch Beamte der Altenburger Polizei die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Insgesamt wurden dabei 42 Verstöße registriert. 36 Fahrzeugführer müssen nun mit einem Verwarngeld und sechs Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. Einen Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Der Schnellste war ein Pkw Opel mit 86 km/h.

