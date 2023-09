Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet

Weilerswist (ots)

Am 5. September um 13.20 Uhr kam es in Weilerswist an der Kreuzung Bonner Straße / Autobahnabfahrt 61 zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Ein 23-jähriger Euskirchener missachtete die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Pkw-Fahrerin.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 23-Jährige leicht. Sein 28-jähriger Beifahrer und die Pkw-Fahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreuzung wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

