POL-EU: Stromkabel entwendet

Kall (ots) - Zwei Bahnreisenden Frauen (76, 85) aus der Gemeinde Dahlem sind am Sonntagabend (3. September) am Bahnhof in Kall gegen 20 Uhr die Koffer gestohlen worden. Zeugen, darunter ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, liefen den Koffer-Dieben hinterher. Mit Erfolg: Sie konnten die Diebe (21, 40) bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Koffer konnten wieder an die beiden Bahnreisenden übergeben werden. ...

