Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Bitburg (ots)

Am 12.02.2023 gegen 04:17 Uhr kam es im REWE-Markt in der Mötscher Straße in Bitburg zu einer versuchten Sprengung des dortigen Geldautomaten. Ein Anwohner meldete sich zu diesem Zeitpunkt über Notruf, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Die kurz darauf eintreffende Streife der Polizeiinspektion Bitburg stellte Beschädigungen an den Eingangstüren des Marktes, sowie am Geldautomaten fest. Es fanden offensichtlich Manipulationen am Geldautomaten statt, zu einer Sprengung kam es jedoch nicht.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet zunächst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

