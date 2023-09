Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldung für den Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Falsche Polizeibeamte am Telefon bleiben erfolglos

Gestern, 5. September 2023, erhielten drei Haushalte in Lohne Anrufe von falschen Polizeibeamten. Sie gaben u.a. vor, dass man eine brutale Diebesbande gefasst habe und dass der Name der Angerufenen auf einer aufgefundenen Liste stehen würde. Sie müssten nun in Erfahrung bringen, ob sich in deren Wohnungen und Häusern Bargeld oder Schmuck befindet. Die Angerufenen haben allesamt bislang richtig reagiert und den Anruf beendet bzw. misstrauische Nachfragen gestellt, sodass die Anrufer auflegten.

Aus diesem Anlass wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern nochmals folgende Präventionshinweise ans Herz legen:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen und Wertsachen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mehr Infos zu dem Thema gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

