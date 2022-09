Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Ford Kuga beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (06. September 2022) kam es im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein blauer Ford Kuga, welcher im Marktparkhaus am Südwall in Geldern geparkt war, an der Beifahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

