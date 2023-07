Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heckscheibe eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Elmstein (ots)

In der Nacht vom 28.07.2023 auf den 29.07.2023 schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines in der Steingasse geparkten Pkw der Marke VW mit DÜW-Kennzeichen ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell