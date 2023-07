Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Lambsheim (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen war am 29.07.2023, gegen 12 Uhr, ein 28-Jährige mit seinem VW unterwegs. Der Wagen wurde von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A61 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob er von seinem polnischen Führerschein in Deutschland Gebrauch machen darf, da ihm in der Vergangenheit bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

