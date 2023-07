Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Katze angeschossen

Bad Dürkheim (OT Hardenburg) (ots)

Bislang unbekannter Täter schoss eine Katze vermutlich mit einem Luftgewehr an. Die Freigängerkatze der Geschädigten zeigte seit ca. 3 Wochen Probleme beim Aklappen des Schwanzes. Am gestrigen Tag fiel der Tierbesitzerin ein kleines Geschoss im Schwanz auf, welches durch einen Tierarzt entfernt werden konnte. Die Katze ist wohlauf. Die Tatörtlichkeit ist unbekannt, dürfte sich jedoch auf den Bereich Bad Dürkheim, Ortsteil Hardenburg, "Klaustal" und auf das angrenzende Waldgebiet beschränken. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, sich telef. unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell