POL-PDNW: Ohne Führerschein auf Diebestour

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.07.2023 gegen 22:30 Uhr meldete ein Geschädigter aus der Pulverturmstraße, dass gerade ein weißer Transporter vorgefahren sei und durch die Insassen mehrere Felgen von seinem Grundstück entwendet wurden. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Transporter in Tatortnähe gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß und dass er unter dem Einfluss von THC stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die entwendeten Felgen konnten im Transporter sichergestellt und an den Geschädigten übergeben werden. Gegen den Fahrer und seinen 16-jährigen Beifahrer wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

