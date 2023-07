Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 28.07.2023 kam es in einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Ladendiebstahl. Hierbei wurden zwei Musikboxen im Wert von 100EUR von einem 31-Jährigen entwendet. Als der Ladendetektiv den Mann auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Ein weiterer Mitarbeiter des Marktes versuchte den Dieb festzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Hierbei verletzte sich der Mitarbeiter leicht (keine Behandlung nötig). Durch einen zufällig privat anwesenden Polizeibeamten konnte der Täter gestoppt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell