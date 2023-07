Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Alkoholeinfluss Schlangenlinien gefahren

Kirchheim a.d.W. (ots)

Am 29.07.2023, gegen 03:16 Uhr, konnten Beamte der PI Grünstadt im Bereich des Autohofs in Kirchheim an der Weinstraße einen 55-jährigen Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser fuhr zuvor auffällige Schlangenlinien vor dem Streifenwagen der Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille festgestellt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach der erfolgten Blutentnahme erwartet diesen nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

