POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunsicheren Sattelauflieger mittels Spanngurten gesichert

Dannstadt (ots)

Am 28.07.2023 um 12:00 Uhr meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Sattelzug auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Speyer. Dieser konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Sattelanhänger wurde festgestellt, dass das Hubdach lediglich über die Stirnwand und den Hecktüren mit dem Aufliegeraufbau verbunden war. Um die fehlenden Rungen und Spriegel auszugleichen, welche das Dach stabilisieren würden, nutzte der 44-Jährige Fahrzeugführer Spanngurte. Bei dem Sattelauflieger soll es sich um ein Unfallfahrzeug handeln. Im Rahmen der technischen Überprüfung konnten erhebliche Mängel an der Bereifung, der Ladefläche sowie dem Rahmenaufbau festgestellt werden. Die Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs war nicht mehr gegeben, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Im Anschluss an die Verkehrskontrolle wurde das Fahrzeug mittels Abschleppdienst zu einem Verwertungsbetrieb verbracht. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringen eines verkehrsunsicheren Fahrzeugs zu.

