Pforzheim (ots) - Am 01.07.2023 kam es kurz vor 5 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Hotel in der Pforzheimer Innenstadt. Da bei dem Notruf mitgeteilt wurde, dass es bereits zu einer Rauchausbreitung gekommen und das Hotel mit ca. 30 Betten vollständig belegt sei, wurden neben der Feuerwehr auch zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert. Vermutlich durch eine Zigarette geriet die Matratze in einem Zimmer im 4. ...

