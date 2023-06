Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Rewe-Märkte in Wetzlar und Braunfels eingestiegen + Berauscht gegen Stahlmast geknallt + BMW in Bicken zerkratzt + Einbrecher scheitern in Driedorf + Mit Bierflasche geworfen +

Dillenburg (ots)

Eschenburg - B 253: Betrunken Unfall gebaut -

Mit leichten Verletzungen überstand ein betrunkener Audifahrer heute Nacht einen Aufprall gegen ein Straßenschild. Der Eschenburger war gegen 01.25 Uhr von Oberdieten in Richtung Simmersbach unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem A5 gegen den Stahlmast eines Schildes. Der 28-Jährige trug Platz- und Schürfwunden davon, die im Dillenburger Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,16 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten Polizisten seinen Führerschein sicher. Sein Audi hat nur noch Schrottwert und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Dem Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro. Den Promillefahrer erwarte nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Mittenaar-Bicken: Name und Buchstaben in BMW gekratzt -

Zwei ungewöhnliche Fälle von Sachbeschädigungen beschäftigen derzeit die Herborner Polizei. Am 01.06.2023 ritzte ein Unbekannter in einem an der Johann-Heinrich-Allstedt-Schule geparkten schwarzen 5-er BMW die Buchstaben "H" und "d" in den Lack. Am 02.06.2023 stellte der Besitzer eines ebenfalls schwarzen 3-er BMW in der Dresdner Straße fest, dass Unbekannte den Namen "TOM" in den Lack gekratzt hatten. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Beschädigten von ein und denselben Tätern begangen wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Haben sich die Unbekannten möglicherweise in den sozialen Medien oder per Messenger mit den Taten gerühmt? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Einbruch scheitert -

Am Mittwoch hatten es Unbekannte auf Beute aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Waldring" abgesehen. Zwischen 14.5 Uhr und 17.00 Uhr hebelten sie an der Haustür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen zur genannten Zeit im Waldring Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Allendorf: Bierflasche beschädigt Hauswand -

Am Donnerstagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 09.20 Uhr bewarf ein Unbekannter die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Ulmer Straße. Der Täter schleuderte eine Bierflasche der Marke "Desperados" gegen die Mauer. Die Flasche beschädigte den Putz - Angaben zu den Reparaturkosten können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem unbekannten Flaschenwerfer nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Naunheim und Braunfels: Blitzeinbrüche in Rewe -

Auf Zigaretten aus den Rewe-Märkten in der Naunheimer Straße und in Braunfels in der Wetzlarer Straße hatten es Diebe in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Die Einbrüche dauert jeweils nur wenige Minuten.

Gegen 00.55 Uhr lösten die Täter den Einbruchalarm im Naunheimer Rewe aus, als sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafften. Sie drangen ein und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten.

Zwischen 21.00 Uhr gestern Abend und 07.15 Uhr heute Morgen rückte der Rewe-Markt in der Wetzlarer Straße in Braunfels in den Fokus von Einbrechern. Hier schleuderten sie einen Schachtdeckel gegen die Fensterscheibe des Marktes, stiegen ein und griffen sich ebenfalls Zigaretten.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe in beiden Fällen mit einem Pkw das Weite suchten.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Einbrecher an den Rewe-Märkten in Wetzlar und Braunfels beobachtet? Wo sind die Täter vor der Tat oder im Anschluss auf ihrer Flucht aufgefallen? Wem sind in diesem Zusammenhang in Naunheim nach 00.55 Uhr und in Braunfels schnell fahrende Pkw aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell