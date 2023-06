Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Kennzeichen in Aßlar gestohlen + Dieseldiebe in Wetzlar + Luft raus in Niedergirmes + Zwei Unfälle mit Promille verursacht +

Aßlar: Kennzeichen abgeschraubt -

Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag (04.06.2023) auf Montag (05.06.2023) beide Kennzeichen eines VW. Der Besitzer hatte seinen Golf Plus gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in der Hauptstraße abgestellt. Als er Montagfrüh, gegen 04:30 Uhr zu seinem VW zurückkehrte, fehlten beide Kennzeichen. Offenbar hatten Diebe die Nummernschilder abgeschraubt und waren geflüchtet. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen, WZ-GS 42, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diesel abgepumpt -

Unbekannte begaben sich zwischen dem 01.06.2023 und Montagmorgen (05.06.2023) auf den Lagerplatz der Baustelle in der Theodor-von-Schacht-Straße. Sie brachen einen Tankdeckel auf und pumpten mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank eines Lkws. Weiterhin stahlen die Diebe fünf Vierkant-Schilderstangen von einem Baufahrzeug. Mit ihrer Beute flüchteten sie vom Tatort. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Reifen beschädigt -

Nachdem ein Unbekannter die Luft aus einem Reifen eines grauen Seat entweichen ließ, werden für den Besitzer des Wagens ca. 150 Euro für einen neuen Pneu fällig. Der Altea mit Zulassung im Vogelsbergkreis (VB-Kennzeichen) parkte zwischen Montagabend, gegen 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 05.00 Uhr in der Kirchstraße, in Höhe der Hausnummer 2. Hinweise zu dem Täter nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Schwalbach: mit Promille Unfall verursacht -

Am Montagabend (05.06.2023) fuhr gegen 18:10 Uhr ein 73-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Landesstraße 3053 von Laufdorf kommend in Richtung Schwalbach. Unmittelbar nach dem Ortseingang Schwalbach prallte er mit seinem Tucson ungebremst auf einen vorausfahrenden Traktor samt Anhänger. Der Unfallfahrer verletze sich durch den Aufprall leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Hyundai Tucson beläuft sich auf 8.000 Euro. Die Reparatur der Schäden am Traktor-Anhänger werden rund 1.000 Euro kosten. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der 73-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Auf den Rentner kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellten die Beamten eine weitere Unfallstelle zwischen Nauborn und Schwalbach fest. Hier war der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Tucson-Fahrer offensichtlich zuvor in einer Linkskurve in Höhe der "Grube Juno" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die dortige Schutzplanke geprallt und hatte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Schwalbach fortgesetzt. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall an der "Grube Juno" beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang die Fahrweise des 73-Jährigen mit seinem Tucson noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

