Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monates unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Waldsee (ots)

Ein déjà-vu erlebten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 29.07.2023 gegen 01:45 Uhr als sie auf der B 9 an der Anschlussstelle Rehhütte einen VW Golf kontrollierten. Am Steuer saß ein 28-Jähriger, der den Beamten bereits aus einer Kontrolle Anfang Juli bekannt war, diesmal war er allerdings mit einem anderen Fahrzeug unterwegs. Bei der ersten Kontrolle stand der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain, weswegen die kontrollierenden Beamten erneut die Fahrtüchtigkeit überprüften. Dabei konnten sie feststellen, dass der Fahrer erneut unter Kokaineinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Beschuldigte muss als Konsument harter Drogen mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell