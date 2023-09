Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 5. September 2023, um gegen 9.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mercedes-Benz A 200 d, welcher ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße Achtern Thun stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen 1. September 2023, 14.00 Uhr und Montag, 4. September 2023, 8.00 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person die Rutsche eines Spielplatzes einer Grundschule in der Rottinghauser Straße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 5. September 2023, um 06.05 Uhr befuhr eine 39-Jährige aus Diepholz die Straße Kemphausen mit einem Pkw, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 05. September 2023, 10.09 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Diverstraße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 5. September 2023, gegen 16.50 Uhr, befuhr ein Jugendlicher aus Lohne mit seinem Kleinkraftrad die Lohner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 05. September 2023, 15.11 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Pkw die Alte Dorfstraße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem 39-jährigen Mann wurde ein Atemalkoholwert von 0,42 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 5. September 2023, um 19.55 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus Damme die Straße In den Ottenkämpen mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 5. September 2023, gegen 8.05 Uhr, kam es auf der Christoph-Bernhard-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerenden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 56-jährige Fahrradfahrerin von einem Grundstück auf die Christoph-Bernhard-Straße in Richtung Dinklager Straße fahren. Hier musste sie warten, da ein Lkw vor ihr gewendet hatte. Anschließend fuhr die Fahrradfahrerin vom Grundstück auf die Straße. Zeitgleich kreuzte ein Jugendlicher aus Lohne mit einem E-Bike von rechts auf dem linken Radweg und kollidierte hier mit der 56-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 5. September 2023, gegen 13.15 Uhr, fuhren eine 54-jährige Autofahrerin aus Quakenbrück und ein 31-jähriger Autofahrer aus Berge auf dem Bokerner Damm in Richtung Dinklage. Die vorausfahrende Autofahrerin musste verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Autofahrer fuhr ihr auf. Bei dem Unfall wurde die 54-jährige Frau leicht verletzt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 5. September 2023, um 14.55 Uhr befuhr eine 81-Jährige aus Bremen mit ihrem Pkw die B 214 von Steinfeld in Richtung Holdorf. Ein ihr entgegenkommender Sattelzug ragte über die Fahrbahnmitte, so dass sie auswich und auf die Berme geriet. Hier stieß sie gegen ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sattelzug entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 4. September 2023, 15.30 Uhr bis Dienstag, 5. September 2023, 16.55 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Pkw, einen grauen VW Tiguan, an der Dobbenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Pkw, wodurch ein Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Verkehrsunfall unter Einfluss von Medikamenten

Am Dienstag, 5. September 2023, um 15.59 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Holdorf die Große Straße und stieß mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Pkw-Fahrerin aus Osnabrück zusammen. Es besteht der Verdacht, dass der 56-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Medikamenten gefahren ist. Die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 5. September 2023, 17.29 Uhr befuhren ein 19-jähriger Autofahrer aus Damme sowie ein 22-jähriger Autofahrer aus Damme die Handorfer Straße in Richtung Damme. Als der 19-jährige verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der hinter ihm fahrende 22-jährige Autofahrer auf das vordere Fahrzeug auf. Hierbei wurde der 22-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 5. September 2023, gegen 19.55 Uhr, fuhren eine 71-jährige Fahrerin einer langwirtschaftlichen Zugmaschine und eine 25-jährige Autofahrerin auf der Ihorster Straße in entgegengesetzter Richtung. Das Anbauteil des Traktors scherte beim Abbiegevorgang nach rechts aus und stieß mit dem hinteren Teil gegen den Pkw der 25-jährigen Frau. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 5. September 2023, zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen VW Golf Plus auf dem Parkplatz des Freibades an der Straße Zur Schemder Bergmark. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest, die zuvor noch nicht vorhanden waren. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell